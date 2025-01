Sport.quotidiano.net - Verso sora. Prevendita aperta. La gara in streaming

Domenica l’Ancona giocherà a: lada martedì scorso, sul circuito Go2: i tifosi biancorossi potranno acquistare i biglietti del settore ospiti, con capienza massima 500 spettatori, fino alle ore 19 di domani, primo febbraio. Per la tifoseria ospite non è previsto il servizio di biglietteria in loco e i tagliandi saranno acquistabili esclusivamente online sul circuito Go2, www.go2.it, ma anche fisicamente al negozio Computer New File di Fabrizio Andreani, in corso Carlo Alberto. Al momento sono una cinquantina i tagliandi venduti: il prezzo è di 10 euro più diritti di, ingresso gratuito per gli under 12. La partita, oltre alla consueta diretta radiofonica di Radio Tua, e ai flash su Radio Arancia, sarà trasmessa anche in diretta tv, tramite la piattaforma di videoCastr, su cui è necessario registrarsi prima di acquistare il diritto di assistere alla diretta, costo 8 euro.