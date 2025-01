Ilgiorno.it - Venticinque fogli di via per gli attivisti anarchici di Torino

Il 9 gennaio avevano dato vita a una manifestazione di protesta non programmata all’aeroporto di Malpensa in difesa della popolazione curda e per l’autonomia del Kurdistan. Ora, nei confronti dei 25dell’area anarchica, il Questore di Varese Carlo Mazza ha emessodi via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Ferno e Somma Lombardo per due anni. Un provvedimento che arriva dopo l’attività istruttoria della divisione Anticrimine. Secondo quanto ricostruito, il 9 gennaio il nutrito gruppo di, provenienti da, si era posizionato davanti ai banchi del check-in della compagnia Turkish Airlines, impedendo le operazioni di accettazione dei passeggeri diretti a Istanbul. Nel corso della protesta avevano scandito slogan contro le forze di polizia, spintonando gli agenti intervenuti per identificarli e impedire che la manifestazione potesse ripercuotersi sulle operazioni di imbarco in corso.