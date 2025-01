Lanazione.it - Va in pensione il dottor Cellesi. Storico responsabile del SerD

Oggi è l’ultimo giorno di lavoro per Valerio, da oltre 30 annidell’unità funzionale Ser.D. dell’Alta Valdicecina: nel corso della sua lunga attività per il servizio sanitario nazionale ha svolto importanti ruoli e incarichi di responsabilità nel settore dipendenze e anche in ambito carcerario. Classe 1958, si è laureato nel 1985 all’università di Pisa, dove ha conseguito la doppia specializzazione in igiene e sanità pubblica e in tossicologia. Nel 2001 ha frequentato il corso di alta formazione “La gestione dei collaboratori per governare la performance aziendale“ alla Scuola Superiore Sant’Anna. E’del Ser.D Alta Valdicecina dal 1993. Ha applicato la sua lunga e qualificata esperienza in questo settore anche in ambito carcerario: è stato direttore facente funzione Uoc centro clinico Don Bosco e coordinamento sanità penitenziaria, mentre dal 2011 al 2020 è statodel presidio sanitario nel carcere di Volterra.