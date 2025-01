Anteprima24.it - Trova la moglie con un amico: 25enne lascia i domiciliari

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata revocata la misura cautelare per ilarrestato il 28 gennaio scorso con l'accusa di stalking. Il giovane, in fase di separazione dalla, aveva sorpreso la donna in compagnia di un, dando vita a un acceso litigio sfociato, secondo le prime ricostruzioni, in minacce e un'aggressione fisica. La vittima aveva allertato i carabinieri, che erano intervenuti ponendo fine alla colluttazione e arrestando il, successivamente posto ai.Difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, il giovane è comparso oggi davanti al giudice per l'udienza di convalida. Al termine della seduta, il magistrato ha deciso di revocare la misura cautelare, sostituendola con il divieto di avvicinamento alla vittima.