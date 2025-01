Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni: Guzide Scopre L’Inganno Di Mualla!

di essere stata ingannata da, mentre per via di Yesim, la reputazione di Tarik viene distrutta. Gli intrighi familiari diventano sempre più difficili da gestire!prosegue e, nel corso delle puntate,si renderà conto di essere stata ingannata da. La cosa potrebbe creare problemi per il futuro del piccolo Can, visto cheaveva già fatto sapere della sua intenzione di sequestrare il bambino. Gli intrighi familiari che coinvolgeranno anche Yesim e Zelis diventeranno sempre più fitti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti?Yesim affronta un periodo particolarmente difficile, perché deve fare i conti con grandi problemi non soltanto nella sua vita privata, ma anche in quella professionale.