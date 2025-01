Lettera43.it - Toscana, la corsa degli ex sindaci Pd in vista del dopo-Giani nel 2030

Le elezioni regionali insi avvicinano e i partiti stanno iniziando a ragionare sulle liste di aspiranti consiglieri. Nel Pd vanno forte gli ex. In particolare due riformisti che hanno finito da pochi mesi il loro lavorolunghi e complessi mandati: Matteo Biffoni, che ha guidato Prato, e Brenda Barnini, già alla guida di Empoli.Matteo Biffoni (Imagoeconomica).Il primo è tornato a fare l’avvocato, la secondaaver lavorato per sei mesi al Comune di Pontedera è rientrata in città dove è stata assunta nella cooperativa Sintesi Minerva, che si occupa di servizi sociali. Entrambi potrebbero candidarsi per il rinnovo del Consiglio e infatti stanno già organizzando partecipate iniziative nei rispettivi collegi elettorali (Biffoni per esempio può contare sull’organizzazione di un uomo-macchina come l’ex assessore pratese Gabriele Bosi).