Non torna in onda a settembre Striscia la Notizia clamorosa decisione di Mediaset

rivoluzione che scuote il panorama televisivo italiano. Dopo anni di successi e momenti iconici, l’assenza di Striscia la Notizia a partire da settembre rappresenta un cambiamento epocale per i telespettatori e gli amanti della satira politica. La decisione di Mediaset, annunciata ufficialmente da Piersilvio Berlusconi, invita a riflettere sul futuro dell’entertainment in Italia e su cosa ci aspetta nel prossimo palinsesto.

Da tempo circolavano voci su un possibile cambio di rotta per Striscia la Notizia, il celebre TG satirico ideato da Antonio Ricci. Ora, dopo settimane di indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale da parte di Mediaset, accompagnata da un comunicato in cui a parlare è direttamente l’amministratore delegato del gruppo, Piersilvio Berlusconi. Il destino della storica trasmissione dell’access prime time di Canale 5 si inserisce all’interno di una rivoluzione ben più ampia che riguarda la fascia preserale della rete ammiraglia, con l’introduzione di due programmi iconici del passato, rivisitati per l’estate 2025. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

