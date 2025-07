Federcasse le Bcc uniche banche in 781 comuni

Le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Raiffeisen, presenti in 781 comuni italiani, rappresentano un pilastro fondamentale per le comunità più piccole, offrendo servizi essenziali a oltre 4.000 sportelli. Con una presenza crescente (+5,5% annuo), queste banche sono il cuore finanziario di aree dove l'accesso ai servizi bancari è spesso più difficile. Ricordando questo ruolo cruciale, Federcasse celebra la Giornata Internazionale delle Cooperative, sottolineando l'importanza di un sistema bancario vicino alle persone e alle realtà locali.

Le 218 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen, che contano 4.095 sportelli, sono l'unica presenza bancaria in 781 Comuni (+5,5% su base d'anno) caratterizzati per oltre l'80% da popolazione inferiore ai 5 mila abitanti e per il 15,7% da popolazione tra i 5 mila e i 10 mila abitanti. E' quanto ricorda Federcasse che aderisce alla Giornata Internazionale delle Cooperative che si celebrerà domani, sabato 5 luglio, promossa dalla Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA) e dalle Nazioni Unite. I soci delle Bcc sono 1.484.770 (cresciuti del 2,4% rispetto all'anno precedente). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Federcasse, le Bcc uniche banche in 781 comuni

