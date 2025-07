Esplosione a Roma il fondatore del circolo vicino al distributore | Blocchi di cemento saltati in aria piscina distrutta

Se questa tragedia ha mostrato qualcosa, è la forza dello spirito comunitario e il coraggio di chi si rimbocca le maniche in momenti difficili. Vito Guidobaldi, con il suo sorriso di chi ha vissuto l’impensabile, sottolinea l’importanza dell’aiuto reciproco e della solidarietà che va oltre le parole. Un esempio di resistenza e speranza, capace di ispirare tutti noi a reagire con cuore e determinazione.

“Dal governo la solidarietà è arrivata solo dalla tivù, anche se mi sta cercando la segreteria del ministro Tajani”. Lo dice senza amarezza Vito Guidobaldi, fondatore delle Polisportiva Villa De Sanctis, oggi vicepresidente. Parla con il tono del sopravvissuto e ci tiene a ringraziare i giovanissimi assistenti del centro estivo. “Sono stati loro a far evacuare gli 8 bambini già presenti, bravissimi nell’emergenza”, dice Guidobaldi. Se l’esplosione fosse avvenuta un paio d’ore dopo forse parleremmo di una strage. “Attendevamo circa 70 bambini al centro estivo e 120 persone in piscina”, fa i conti Guidobaldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosione a Roma, il fondatore del circolo vicino al distributore: “Blocchi di cemento saltati in aria, piscina distrutta”

