In Casentino apre l’Atelier Alzheimer

In un importante passo avanti per la cura e il supporto alle persone affette da Alzheimer, l’Atelier Alzheimer di Rassina apre ufficialmente le sue porte nel cuore del Casentino. Un innovativo spazio dedicato a migliorare la qualità della vita, Promuovendo inclusione e benessere, l’atelier rappresenta una speranza concreta per tante famiglie e caregiver della regione. L’inaugurazione di oggi pomeriggio segna l’inizio di un nuovo capitolo di solidarietà e assistenza, che promette di fare la differenza.

Arezzo, 4 luglio 2025 – L’Atelier Alzheimer di Rassina apre i battenti. L’inaugurazione oggi pomeriggio alla presenza dell’Assessore alla Salute della Regione Toscana Simone Bezzini, del Direttore Generale Asl Tse Marco Torre, del Sindaco di Castel Focognano Lorenzo Ricci, della Direttrice di Zona Distretto Casentino Marzia Sandroni. L’Atelier Alzheimer di Rassina è stato allestito all’interno della palazzina di via Dante Alighieri, sopra all’attuale Casa della Salute, di proprietà dell’amministrazione comunale di Castel Focognano, e finanziato attraverso le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana con il POR FSE che la Zona Distretto ed i Sindaci hanno deciso di destinare alle persone affette da Alzheimer. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Casentino apre l’Atelier Alzheimer

In questa notizia si parla di: atelier - alzheimer - casentino - apre

La forza di Atelier Alzheimer. Perché insieme è possibile - La forza di Atelier Alzheimer risiede nella capacità di unire, nel creare un senso di comunità e di speranza.

Martedì 24 giugno ore 18:00 presso il Centro Valteggina di San Piero in Frassino l'azienda USL Toscana Sud Est e il Comitato di Partecipazione Casentino incontrano i cittadini di Ortignano Raggiolo per informare e confrontarsi su diversi argomenti ed in parti Vai su Facebook

In Casentino apre l’Atelier Alzheimer; Il Comitato interviene su centro Alzheimer, Casa della Comunità e gestione del soccorso.

In Casentino apre l’Atelier Alzheimer - L’inaugurazione oggi pomeriggio alla presenza dell’Assessore alla Salute della Regione Toscana Simone Bezzini, del Direttore ... Come scrive lanazione.it

Salute e solidarietà: Barberino di Mugello, apre l’Atelier Alzheimer - Apre l’Atelier Alzheimer di Barberino di Mugello, sarà gestito da Nomos e avrà la sua sede negli spazi della Pubblica Assistenza Maria Bouturlin di Barberino. Si legge su agensir.it