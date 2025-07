Bargnani e il possibile ritorno sul parquet | Io Belinelli Mancinelli e Gallinari potremmo fare una bella squadra di 3X3

Bargnani, Belinelli, Mancinelli e Gallinari, quattro giganti della pallacanestro italiana, stanno pensando a un ritorno in campo per un’avventura 3x3 che potrebbe rivoluzionare le loro carriere. Immaginate questa formazione di stelle che, con esperienza e passione, punta a conquistare un’Olimpiade, portando l’Italia in vetta nel panorama internazionale. La domanda ora è: saranno pronti a scrivere un nuovo capitolo?

Bologna, 4 luglio 2025 – “Formare una squadra di tre contro con altre stelle della pallacanestro italiana? Sarebbe forse l’unico modo per poter provare ad arricchire la mia carriera, magari cercando di partecipare a un’Olimpiade con i colori azzurri dell’Italia. Io, Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Stefano Mancinelli (Dal 2024 Consigliere Federale Fip e responsabile squadra nazionali 3x3) non siamo più dei giovanotti ma credo che potremmo essere una buona squadra di tre contro tre. Non è detto che vinceremmo ma sicuramente ci divertiremmo e faremmo divertire anche la gente”. L’idea la lancia Andrea Bargnani attraverso le colonne del Corriere dello Sport, a cui il ‘mago’ – che non calca i parquet dal 2018 e che il prossimo 26 ottobre taglierà il traguardo dei 40 anni – ha concesso una lunga intervista a tuttotondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bargnani e il possibile ritorno sul parquet: “Io, Belinelli, Mancinelli e Gallinari potremmo fare una bella squadra di 3X3”

