A Mosca Lavrov incontra il ministro degli esteri saudita

In un incontro che segna un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato a Mosca il collega saudita, principe Faisal bin Farhan. Tra tensioni geopolitiche e speranze di pace, Lavrov ha espresso il desiderio che la recente escalation tra Israele e Iran si concluda presto. Un gesto che potrebbe aprire nuove opportunitĂ di dialogo e collaborazione tra Russia e Arabia Saudita. Rimaniamo in attesa di sviluppi promettenti in questa intricata partita diplomatica.

Mosca, 4 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato il suo omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan, a Mosca. Durante la conferenza stampa Lavrov ha espresso l'auspicio che la guerra tra Israele e Iran sia terminata. "Speriamo davvero che la cosiddetta Guerra dei 12 giorni sia finita", ha detto. Il ministro degli esteri russo ha, inoltre, attribuito agli Stati europei delle responsabilitĂ per quanto accaduto in Iran, in quanto hanno "promosso decisioni anti-iraniane molto dure che non hanno contribuito almeno a disinnescare la tensione nella recente sessione del Consiglio dei Governatori dell'AIEA".

