Un calcio di inizio | partita di beneficenza per le due parrocchie cittadine di Melito

Una serata speciale quella di Melito, dove sport e solidarietà si sono uniti in un evento coinvolgente e ricco di significato. L’evento “Un Calcio di Inizio”, promosso dall’associazione Una Nuova Melito, ha visto le due parrocchie cittadine sfidarsi con entusiasmo e spirito di comunità sul campo. Un esempio di come il calcio possa essere il veicolo perfetto per unire e sostenere, rafforzando i legami tra i cittadini. La partita ha dimostrato che, quando si gioca per una causa nobile, tutti vincono.

Una serata all'insegna dello sport, della solidarietà e della comunità quella andata in scena allo stadio di Melito con "Un Calcio di Inizio", la partita di beneficenza promossa dall'associazione Una Nuova Melito. A sfidarsi sul campo, in un clima di grande partecipazione e amicizia, sono state le squadre delle parrocchie Santa Maria delle Grazie e .

