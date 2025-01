Lanazione.it - Spollon sul palco. Dalla televisione allo Shalom

EMPOLIUn viaggio nel complicato mondo delle emozioni è quanto propone Pierpaolonello spettacolo scritto a quattro mani con Matteo Monforte, per la regia di Mauro Lamanna, “Quel che provo dir non so“. L’appuntamento con la produzione di Stefano Francioni produzioni è per domenica pomeriggio alle 17.15 al Teatrodi Empoli, settima data della nuova stagione di prosa. Conosciuto per i suoi ruoli in serie televisive di successo come “L’allieva“, “La porta rossa“ e “Doc - Nelle tue mani“, Pierpaoloporta in questo suo debutto teatrale la sua anima più autentica. Attraverso un ora e mezza di narrazione brillante e coinvolgente, l’attore veneto noto anche sul grande schermo (“Fatti vedere“è l’ultimo film in uscita giovedì prossimo al cinema) esplora le emozioni che ci definiscono: rabbia, paura, gioia, tristezza, sorpresa e insofferenza.