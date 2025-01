Sport.quotidiano.net - Spal scatenata, tre arrivi. Da Pesaro Molina e Nina

Stavolta il direttore sportivo Casella ha deciso di non aspettare l’ultimo giorno, evitando la trappola finale risultata fatale nell’operazione che a fine agosto avrebbe dovuto riportare allaMassimo Zilli. Le firme ancora non ci sono, ma con ogni probabilità domani contro il Milan Futuro la squadra di Dossena avrà un attaccante in più. Tutti gli indizi portano a Juan Ignacio, argentino di Rosario classe 1997, una prima punta forte fisicamente, in grado di fare reparto da solo. Non un goleador implacabile, ma un centravanti che può fare rifiatare Mirco Antenucci e rappresentare una valida alternativa a Ottar Karlsson, che a causa di una serie di infortuni non ha mai trovato continuità.arriva in prestito dalla Vis, dove ha collezionato 20 presenze in campionato (sei da titolare) e una in Coppa Italia, realizzando due gol.