Piperspettacoloitaliano.it - Quando esce Motorvalley serie tv Netflix: le prime foto con Luca Argentero e Giulia Michelini

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Una coppia inedita per una nuova fiction dedicata al Gran Turismo. Matteo Rovere ha prodottotv, ispirata al suo precedente titolo cinematografico di successo intitolato Veloce come il vento con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. Latv è incentrata sul mondo degli sport motoristici e presenta un cast di talento tra cuie Caterina Forza.su? Ecco ledella fiction.tvconLa storia segue tre personaggi, Arturo (), Elena () e Blu (Caterina Forza), che hanno affrontato sfide significative nella loro vita, ma condividono una passione comune per le auto e l’adrenalina. Elena, giovane ereditiera di una famosa scuderia, cerca di riappropriarsi del suo posto nell’azienda di famiglia, mentre Arturo, un tempo famoso pilota, e Blu, giovane e audace pilota, si uniscono a lei nel viaggio per competere nel Campionato Italiano GT.