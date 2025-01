Ilgiorno.it - Prevenzione del tumore al seno: come prenotare una mammografia gratuita a Milano

Mammografie gratuite a. È l’iniziative lanciata dalla Fondazione Libellule Insieme con tre giornate dedicate allaa partire da febbraio. Tutte le donne nella fascia di età più a rischio - tra i 40 e i 45 anni e oltre i 74 - possono accederemente allo screening delle Libellule, la Onlus che si occupa della salute (non solo fisica, ma anche spicologica) delle pazienti oncologiche. Mammografie gratuite: ecco quando Sono tre le date da mette in agenda: sabato 8 febbraio, sabato 8 marzo e sabato 17 maggio. Le mammografie verranno effettuate nella sede della Fondazione di via Filippino Lippi 19 (angolo viale Gran Sasso) a. La sede è comodamente raggiungibile in metropolitana verde, fermata MM Piola/Loreto.laè semplicissimo: basta inviare una mail all’indirizzo o dedicato visite@fondazionelibelluleinsieme.