Lapresse.it - Pnrr, nelle Marche saranno installate 12 nuove grandi apparecchiature sanitarie

Non è ancora completata l’opera di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero previsto nella Missione 6 Salute del(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nell’ambito del quale la Regioneha raggiunto il target relativo alle. Sono infatti previsti per il 2025 altri 12macchinari che andranno ad aggiungersi ai 45, già installati e operativi. Questi da soli coprono già quasi l’80% del totale previsto dal, confermando il pieno rispetto degli obiettivi programmati. “Si tratta di interventi fondamentali per aumentare le prestazioni erogate ai cittadini e per ridurre le liste d’attesa – dichiara il vicepresidente e assessore alla sanità Filippo Saltamartini -. Dopo aver rafforzato gli ospedali marchigiani con 45ad alto contenuto tecnologico, altre 12 si andranno ad aggiungere alla lista, con l’obiettivo di innalzare l’asticella dei servizi offerti alla popolazione.