Ilnapolista.it - Napoli, il nome nuovo per il dopo Kvaratskhelia è Rodrigo Riquelme, esterno dell’Atletico Madrid (CorSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive del post-. Ildelche Simeone sta impiegando poco.il “no” di Adeyemi e le difficoltà con Garnacho, ilpunta su una soluzione tamponeScrive Mandarini sul:“Il ds Manna ha trattato per giorni provando in tutti i modi a ridurre le distanze sia con i Red Devils, sia con l’entourage dell’argentino. In un solo concetto: l’idea è monetizzare. Incassare almeno 55 milioni di euro: è stata questa l’ultima richiesta dello United. Molto ampia la distanza sull’ingaggio: oltre 4,5 milioni di euro a stagione anche 5 con i bonus -, a fronte dello stipendio da 1,8 milioni a stagione percepito per il momento a Manchester. Ils’è anche spinto a 3,5 milioni, magari da ritoccare con i bonus, ma il tempo stringe“.