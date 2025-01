Lopinionista.it - Modà: manca meno di un mese a Sanremo e 5 mesi al concerto di San Siro

Leggi su Lopinionista.it

una manciata di giorni al ritorno deisul palco del Teatro Ariston dicon “NON TI DIMENTICO”, il brano inedito in gara nella sezione Campioni della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana che anticipa la pubblicazione del nuovo album in uscita il 14 febbraio (data perfetta per la band milanese e il loro pubblico di Romantici), “8 CANZONI”, brani che fotografano perfettamente chi sono ioggi e lo stretto legame costruito con il loro pubblico in oltre 20 anni di carriera. La band presenterà il disco il giorno della sua uscita nella città dei fiori con uno speciale instore (il luogo e l’orario verranno comunicati a seguire).“Quando ho finito di scrivere “Non ti dimentico” ho pensato subito al Festival – racconta Francesco Silvestre (foto) – Volevo tornare con una canzone d’amore dopo le ultime due che raccontavano altro.