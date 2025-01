Mistermovie.it - Mister Movie | Il Remake di Toxic Avenger ha finalmente una data di uscita

L’attesa per il ritorno di Thefinita. Ildell’iconico film cult diretto da Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore) ha ora unadiufficiale: il 29 agosto 2025, proprio nel weekend del Labor Day.The: ilcon Peter Dinklage arriva nelle sale ad agostoI fan dell’eroe mutante potranno così vedere il nuovo adattamento con Peter Dinklage nel ruolo del protagonista, affiancato da un cast stellare che include Kevin Bacon, Elijah Wood, Jacob Tremblay, Julia Davis e Taylour Paige.Unche ha trovato la sua stradaLa pellicola, che ha debuttato al Fantastic Fest nel 2023, ha ottenuto recensioni entusiastiche e un punteggio quasi perfetto su Rotten Tomatoes. Tuttavia, la distribuzione si è rivelata una sfida a causa della sua natura violenta e sopra le righe.