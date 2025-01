Mistermovie.it - Mister Movie | Chi ha vinto Io Canto Senior 2025? Pronostici e Dettagli Puntata Finale

Leggi su Mistermovie.it

L’attesa è terminata: questa sera, venerdì 31 gennaio, Canale 5 trasmetterà in prima serata ladi Io, il talent show dedicato agli artisti over 45. Condotto da Gerry Scotti e sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, il programma giunge all’epilogo di questa prima edizione con dodici concorrenti pronti a sfidarsi per il titolo di vincitore assoluto e un montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro.IoVincitore: i finalisti della serata del 31 gennaioI concorrenti che hanno superato tutte le fasi del programma e si contenderanno la vittoriasono:Anna Paola Andreini – squadra di Benedetta CarettaCaterina Arena – squadra di MiettaGabriella Bonino – squadra di MiettaEmiliano Curioni – squadra di Anna TatangeloSaba De Rossi – squadra di Benedetta CarettaMassimo Gentili – squadra di Lola PonceFilomena Migliaccio – squadra di Anna TatangeloPino Minio – squadra di Fausto LealiGabriele Paolucci – squadra di Cristina ScucciaGiorgio Primicerio – squadra di Cristina ScucciaAlessandro Rea – squadra di Fausto LealiGiorgio Zuccolo – squadra di Benedetta CarettaQuesti talenti si sfideranno in esibizioni emozionanti e duetti con i loro coach, cercando di conquistare la giuria e il pubblico.