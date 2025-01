Milan-Inter designazione arbitrale | fischietto del derby a Chiffi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Domenica si terrà ildio, il terzo della stagione dopo quello di settembre e della Supercoppa italiana a Riyad. La partitadel 2 febbraio sarà diretta da Daniele.Ladell’Aia per ilPer questo– domenica 2 febbraio, alle ore 18 – il fischio di inizio sarà dato da Danieledella sezione di Padova, il quale dirigerà il suo secondonello stadio di San Siro.Il direttore di gara, infatti, era stato designato per ildio del 3 settembre 2022: in quell’occasione fu ila vincere la stracittadina per 3 a 2 sull’. In rete prima Marcelo Brozovic, poi la doppietta di Rafael Leao e il gol di Olivier Giroud e infine Edin Dzeko.Dopo quel, l’vincerà i prossimi sei(tra cui i due in semifinale di Champions League della stessa stagione e quello della seconda stella del 22 aprile 2024) fino ai duepersi nella stagione in corso:del 22 settembre, di campionato, (finita 1 a 2 con gol di Christian Pulisic, Federico Dimarco e Matteo Gabbia sul finale) edel 6 gennaio valida per la Supercoppa italiana (2 a 3 per i rossoneri con prima i due gol di Lautaro Martinez e Mehdi Taremi e poi la rimonta con Theo Hernandez, Pulisic e Tammy Abraham).