.com - Mare Fuori il Musical torna al Brancaccio dopo il successo della passata stagione

Leggi su .com

ilal Teatroi sold out: lo spettacolo diretto da Alessandro Siani continua a raccogliere ildel pubblico nei principali teatri d’ItaliaOltre centomila spettatori e tutte le date sold-out per la primadel, trasposizione teatralefortunata serie Rai – Picomedia, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live. Lo spettacoloal Teatrodi Roma dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025 con un cast formato da Andrea Sannino, Maria Esposito, Antonio Orefice, Mattia Zenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani, Antonio D’Aquino, Giulia Luzi, Carmen Pommella, Emanuele Palumbo, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio e Benedetta Vari.