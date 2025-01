Biccy.it - Lorenzo litiga con Tommaso e poi se la prende con Iago: “Stai zitto coglio”

Leggi su Biccy.it

Spolverato ieri sera ha avuto una crisi in diretta al Grande Fratello perché la gran parte dei blocchi sono stati dedicati a Helena Prestes.Il gieffino milanese che da piccolo non poteva permettersi un barattolo di Nutella ma con la famiglia andava in vacanza a Sharm El-Sheik, si è isolato in giardino durante l’eliminazione di Bernardo Cherubini lamentando di non sentirsi capito e paventando l’ipotesi di abbandonare il gioco. Il mancato saluto a Bernardo è stato fatto notare dadurante il momento delle nomination e sul termine della puntatagli è andato sul viso perrci. “Sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l’ultima volta? Non lo sai, eh? E allora lo sai che la prossima volta prima di parlare dovresti pensarci?“., ovviamente, gli ha ricordato che quando è uscito Luca Calvani il saluto non è mancato e Spolverato, in palese error-404, ha cambiato argomento.