Libri da leggere febbraio 2025: le nuove uscite del mese

Belle novità sugli scaffali delle librerie neldi. Romanzi per tutti i gusti, dal thriller al genere romantico e saggi interessanti da scoprire. Vorrei iniziare segnalandovi l’uscita di Malbianco di Mario Desiati che potrete trovare nelle librerie a partire dal 4. Narra la storia di Marco, quarantenne che vive a Berlino. Improvvisamente inizia ad avere problemi di salute a causa di svenimenti apparentemente senza motivo e per questo decide di tornare in Puglia dai genitori. Qui inizia a fare ricerche sul suo passato e ricostruendo la sua storia familiare, cercherà di affrontare quel malessere che opprime la sua vita.Il 7, uscirà un interessante thriller di Marco Azzalini intitolato La notte ha il suo profumo. Un cadavere spunta dall’argine di un canale in quel di Padova nell’agosto 2023.