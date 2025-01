Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 31 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di312025. Ariete Anche questo può essere un simbolo:si conclude con Luna in Pesci, ultimo segnodella sequenza zodiacale, febbraio porterà subito Luna e Venere in Ariete, segno di partenza verso nuove stagioni della vostra e della vita di noi tutti. Troppo sensibili, assorbite l'umore degli altri e così diventate vulnerabili, atteggiamento poco adatto per trattare affari. Marte rifiuta di sottomettersi a qualsiasi padrone, eccetto quello scelto personalmente, cioè, l'amore. Toro Segno che esce benissimo dalle ombre che calano sulla situazione generale, voi avete tutta una serie di circostanze favorevoli create dalla Luna passata in Pesci e Venere vicina.