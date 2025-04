Curling Constantini e Mosaner firmano il tris ai Mondiali Corea del Sud ko Italia in testa al girone

Constantini e Amos Mosaner proseguono la loro cavalcata ai Mondiali Curling di doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada). I Campioni Olimpici di Pechino 2022, tornati a giocare insieme dopo l’apoteosi di tre anni fa ai Giochi, hanno sconfitto la Corea del Sud con il punteggio di 9-4, dopo che ieri avevano regolato Finlandia e Germania con disinvoltura. Gli azzurri hanno dominato l’incontro, dimostrando un’acclarata superiorità tecnica e infilando così il terzo successo consecutivo.L’Italia conserva la propria imbattibilità in questa rassegna iridata e si conferma in testa alla classifica del gruppo A insieme a Canada e Scozia. La prima classificata si qualificherà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. Oasport.it - Curling, Constantini e Mosaner firmano il tris ai Mondiali. Corea del Sud ko, Italia in testa al girone Leggi su Oasport.it Stefaniae Amosproseguono la loro cavalcata aidi doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada). I Campioni Olimpici di Pechino 2022, tornati a giocare insieme dopo l’apoteosi di tre anni fa ai Giochi, hanno sconfitto ladel Sud con il punteggio di 9-4, dopo che ieri avevano regolato Finlandia e Germania con disinvoltura. Gli azzurri hanno dominato l’incontro, dimostrando un’acclarata superiorità tecnica e infilando così il terzo successo consecutivo.L’conserva la propria imbattibilità in questa rassegna iridata e si conferma inalla classifica del gruppo A insieme a Canada e Scozia. La prima classificata si qualificherà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie.

Curling: ritorno di Constantini-Mosaner per i Mondiali di doppio misto - Ultimo grande appuntamento della stagione per il curling italiano: da sabato 26 aprile prenderanno il via a Fredericton, in Canada, i Mondiali di doppio misto, con l’Italia che torna a schierare la coppia d’oro delle Olimpiadi di Pechino 2022: Stefania Constantini e Amos Mosaner. A oltre tre anni di distanza dallo storico trionfo olimpico, ottenuto con una serie incredibile undici vittorie consecutive, il duo azzurro torna a competere fianco a fianco sul ghiaccio, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi a meno di dodici mesi dall’attesissimo appuntamento casalingo con i Giochi di Milano Cortina ... 🔗sportface.it

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, gara valida per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali di curling doppio misto 2025. A Fredericton (Canada) gli azzurri vanno a caccia di un nuovo successo dopo la netta vittoria all’esordio contro la Finlandia. Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno man mano cercando di ritrovare il feeling vincente della straordinaria cavalcata che li portò all’indimenticabile oro Olimpico di Pechino 2022. 🔗oasport.it

Curling, obiettivo podio per l’Italia ai Mondiali di doppio misto: tornano i campioni olimpici Mosaner-Constantini! - Tre anni dopo il clamoroso exploit di Pechino, si ricompone finalmente la magica coppia azzurra di curling formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner. I Campioni Olimpici in carica rappresenteranno infatti l’Italia ai prossimi Mondiali di doppio misto 2025, in programma dal 26 aprile al 3 maggio sul ghiaccio canadese di Fredericton. Si tratta di una rassegna iridata molto importante verso i Giochi di Milano Cortina 2026, anche perché metterà in palio i primi sette pass olimpici diretti nella specialità. 🔗oasport.it

Mondiali: Mosaner-Constantini battono anche la Germania, seconda vittoria nel girone per l'Italia - C'era grande attesa per il ritorno della coppia capace di vincere l'oro olimpico a Pechino 2022 e fin qui Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno rispondendo presente ai Mondiali di doppio misto di ... 🔗informazione.it

Curling: Constantini-Mosaner a valanga sulla Germania ai Mondiali doppio misto. Gli azzurri passano 10-3 - Amos Mosaner e Stefania Constantini fanno due su due. Gli azzurri hanno sconfitto per 10-3 la Germania in occasione del match valido per i Campionati ... 🔗oasport.it

LIVE Italia-Corea del Sud 8-2, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: match sotto controllo per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:18 Altro errore di un falloso Seong Jihoon. Possibilità di mettere ulteriore pressione sui sudcoreani. 20:15 ... 🔗oasport.it