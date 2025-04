Andiamo a Barcellona con molto rispetto ma non con paura

Barcellona per affrontare il Blaugrana Club nelle semifinali della Champions League. La prima gamba, a Montjuíc. E a riguardo ha parlato Simone Inzaghi Dalla meazza dopo la sconfitta (0-1) contro Roma.“Sappiamo che tipo di squadra è il Barcellona; la partita di ieri non era necessaria (per scoprirla, ed.). Andremo con rispetto, ma senza paura, “ha analizzato quello di Piacenza, sapendo che deve cambiare nell’Inter in questi giorni.Usciremo con rispetto, ma senza pauraSimone InzaghiEd è quello L’Inter ha perso tre feste senza contrassegnare per la prima volta da febbraio 2012. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-27 17:46:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Lui Tra È in crisi, è evidente. Vivi il suo peggior momento della stagione . nel peggiore tempo possibile. Ma non hanno il tempo di pentirsi: martedì viaggeranno aper affrontare il Blaugrana Club nelle semifinali della Champions League. La prima gamba, a Montjuíc. E a riguardo ha parlato Simone Inzaghi Dalla meazza dopo la sconfitta (0-1) contro Roma.“Sappiamo che tipo di squadra è il; la partita di ieri non era necessaria (per scoprirla, ed.). Andremo con, ma senza, “ha analizzato quello di Piacenza, sapendo che deve cambiare nell’Inter in questi giorni.Usciremo con, ma senzaSimone InzaghiEd è quello L’Inter ha perso tre feste senza contrassegnare per la prima volta da febbraio 2012.

