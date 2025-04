Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street

settimana all'insegna della buona Musica e delle celebrazioni della Giornata Internazionale del Jazz al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Si parte mercoledì 30 aprile con il Laura Klain Jazz Quartet.Giovedì 1 maggio appuntamento con il Cappuccio. Napolitoday.it - Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street Leggi su Napolitoday.it Nuovaall'insegnabuonae delle celebrazioniGiornata Internazionale del Jazz alJazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Si parte mercoledì 30 aprile con il Laura Klain Jazz Quartet.Giovedì 1 maggio appuntamento con il Cappuccio.

