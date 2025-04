?Moto contro furgone sulla Treviso Mare | nell' incidente è morto il centauro di 34 anni

Moto si schianta contro un furgone e perde la vita. L'incidente mortale nella serata di domenica 27 aprile si è. Ilgazzettino.it - ?Moto contro furgone sulla Treviso Mare: nell'incidente è morto il centauro di 34 anni Leggi su Ilgazzettino.it MEOLO (VENEZIA) - Trentaquattrenne in sella allasi schiantaune perde la vita. L'mortalea serata di domenica 27 aprile si è.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Federico Troletti morto in uno schianto con la moto contro un furgone, arrestato il camionista per omicidio stradale - Un 71enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'uomo era alla guida del furgone contro il quale si è schiantato Federico Troletti il 22 aprile a Pian Camuno (Brescia). Secondo i rilievi, il camionista stava facendo un'inversione a 'U' in mezzo alla carreggiata.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La moto si schianta contro un furgone: Samuele Tondo muore a 19 anni - Ancora una giovane vita spezzata sulla strada. Un ragazzo di 19 anni, Samuele Tondo, è morto nella mattina di oggi, giovedì 10 aprile, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, tra il quartiere La Rosa e Tuturano. Incidente a Brindisi, moto contro furgone: morto... 🔗europa.today.it

Prato, si scontra in moto contro un furgone: 16enne ferito a una gamba - Prato, 26 febbraio 2025 – Incidente stradale nel pomeriggio a Prato, in via Pistoiese. Nello scontro tra una moto e un furgone è rimasto ferito il giovane centauro, 16enne. Il ragazzo ha riportato ferite a una gamba ed è stato trasportato a Careggi dove verrà operato. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

?Moto contro furgone sulla Treviso Mare: nell'incidente è morto il giovane centauro; Furgone contro moto sulla Treviso Mare a Meolo, giovane perde la vita; Falciato da un furgone di Amazon, ferito motociclista 60enne; Incidente a Riese Pio X: scontro violento tra moto e furgone. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Moto contro furgone sulla Treviso Mare: nell'incidente è morto il giovane centauro - MEOLO (VENEZIA) - Giovane in sella alla moto si schianta contro un furgone e perde la vita. L'incidente mortale nella serata di domenica ... 🔗msn.com

Moto contro furgone, morto un 19enne - Il giovane alla guida della moto ha perso la vita sul colpo Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina… Leggi ... 🔗informazione.it

Moto contro furgone, morto un ragazzo di 19 anni - Il giovane alla guida della moto ha perso la vita sul colpo Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina… Leggi ... 🔗informazione.it