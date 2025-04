Amal Clooney nel mirino di Trump | ecco cosa potrebbe accaderle

Amal Clooney potrebbe essere costretta a dover lasciare gli Usa a seguito della decisione di Trump, ad avvisarla il ministero degli esteri inglese. Il motivo è che ha avuto un ruolo chiave nel mandato di arresto a Netanyahu

