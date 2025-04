Conferenza stampa Nico Gonzalez post Juve Monza | Abbiamo tirato fuori i cog…ni Yildiz ha chiesto scusa ecco come mi trovo nel nuovo ruolo

Conferenza stampa Nico Gonzalez post Juve Monza: le sue dichiarazioni dopo il match della 34ª giornata di Serie A 202425(inviato all’Allianz Stadium) – Nico Gonzalez ha parlato in Conferenza stampa dopo Juve Monza, valida per la 34ª giornata di Serie A.ANALISI – «Partita bellissima, nel secondo tempo con un uomo in meno dovevamo combattere e lo Abbiamo fatto. Ora dobbiamo fare di più perché mancano 4 partite e dobbiamo dare il massimo».ASPETTO MENTALE CON TUDOR – «Lavora ogni giorno sulla testa, per il gruppo fa bene perché avevamo bisogno di quell’energia».QUANTO MANCAVA IL GOL – «Tanto».Yildiz – «Abbiamo parlato con Kenan, ha chiesto scusa al gruppo. Tanto tempo fa ho vissuto un rosso, è dura quando uno è giovane. Da quando si impara, si vede che è un bravo ragazzo e non l’ha fatto apposta. Juventusnews24.com - Conferenza stampa Nico Gonzalez post Juve Monza: «Abbiamo tirato fuori i cog…ni. Yildiz ha chiesto scusa, ecco come mi trovo nel nuovo ruolo» Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: le sue dichiarazioni dopo il match della 34ª giornata di Serie A 202425(inviato all’Allianz Stadium) –ha parlato indopo, valida per la 34ª giornata di Serie A.ANALISI – «Partita bellissima, nel secondo tempo con un uomo in meno dovevamo combattere e lofatto. Ora dobbiamo fare di più perché mancano 4 partite e dobbiamo dare il massimo».ASPETTO MENTALE CON TUDOR – «Lavora ogni giorno sulla testa, per il gruppo fa bene perché avevamo bisogno di quell’energia».QUANTO MANCAVA IL GOL – «Tanto».– «parlato con Kenan, haal gruppo. Tanto tempo fa ho vissuto un rosso, è dura quando uno è giovane. Da quando si impara, si vede che è un bravo ragazzo e non l’ha fatto apa.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conferenza stampa Tudor post Roma Juve: «Molto contento di come abbiamo interpretato la partita. Vlahovic? Ha fatto una buona gara. Su Nico Gonzalez e la quota Champions dico questo» - di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Tudor post Roma Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 31ª giornata di Serie A 2024/25 Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo Roma Juve, valida per la 31ª giornata di Serie A 2024/25. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto un gran bel primo tempo, siamo scesi in campo con personalità e voglia di giocare, e non era scontato. 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Nico Gonzalez post Juve Inter: «Per questa squadra ho la garra argentina. Napoli raggiungibile? Vi rispondo così» - di Marco BaridonConferenza stampa Nico Gonzalez post Juve Inter: le sue dichiarazioni dopo il match della 25ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – Nico Gonzalez è intervenuto in conferenza stampa dopo Juve Inter, valida per la 25ª giornata di Serie A 2024/25. VITTORIA – «Oggi abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo abbiamo regalato e nel secondo abbiamo capito il gioco. 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Nico Gonzalez post Juve Inter: «Nel primo tempo abbiamo regalato, oggi abbiamo dimostrato una cosa» - di RedazioneConferenza stampa Nico Gonzalez post Juve Inter: le dichiarazioni dell’attaccante dei bianconeri dopo la vittoria di ieri La conferenza stampa di Nico Gonzalez al termine di Juve Inter: le dichiarazioni dell’attaccante dei bianconeri. VITTORIA – «Oggi abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo abbiamo regalato e nel secondo abbiamo capito il gioco. Vittoria importante per noi, dobbiamo continuare su questa strada perché oggi abbiamo dimostrato di come siamo capaci». 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus-Venezia, conferenza Motta: Nico Gonzalez recuperato, out Cambiaso. Koopmeiners fondamentale a 360°; Nico Gonzalez o Kolo Muani: chi gioca trequartista al fianco di Yildiz in Juventus-Lecce?; Conferenza stampa di presentazione di Nico Gonzalez: data e orario; Motta: Cambiaso ancora out, Nico rientra. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nico Gonzalez a DAZN: «Mancano ancora un paio di partite difficili, ma…Dobbiamo continuare a dimostrare questo» - Nico Gonzalez ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Monza: tutte ... 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Tudor LIVE: le parole verso Parma-Juventus (LaPresse) – JMania.it - Conferenza stampa Tudor LIVE: le parole verso Parma-Juventus. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera Manca ormai sempre meno al ritorno in campo della Juventus. Lunedì sera, allo ... 🔗jmania.it

TUDOR in conferenza: “Abbiamo fatto un gran primo tempo, siamo scesi in campo con personalità. Dobbiamo crescere su tutto. Su Nico Gonzalez…” - Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Juventus. Ecco le sue parole riprese da Vocegiallorossa.it: Un commento sulla partita. Aggressività nel primo tempo ... 🔗informazione.it