LIVE Italia-Corea del Sud 9-4 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | terza vittoria convincente degli azzurri

DIRETTA LIVE20:40 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.20:40 Dopo la pausa dalle competizioni Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno dimostrato di avere un innato feeling. Gli azzurri stanno dominando questi incontri iniziali con una percentuale altissima di giocate riuscite.20:38 Italia a punteggio pieno a quota 3 vittorie dopo i successi su Finlandia, Germania e Corea del Sud,20:36 C’è il punto Italiano! Finisce qui! Italia 9 Corea del Sud 4.20:33 azzurri che tengono in mano il pallino del gioco anche in questo end smistando le stone a piacimento.20:30 Solida bocciata di Amos Mosaner. Vediamo cosa si inventano i sudCoreani per allungare il match. Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 9-4, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: terza vittoria convincente degli azzurri Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:40 Si chiude qui la nostratestuale didel Sud. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.20:40 Dopo la pausa dalle competizioni Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno dimostrato di avere un innato feeling. Glistanno dominando questi incontri iniziali con una percentuale altissima di giocate riuscite.20:38a punteggio pieno a quota 3 vittorie dopo i successi su Finlandia, Germania edel Sud,20:36 C’è il puntono! Finisce qui!del Sud 4.20:33che tengono in mano il pallino del gioco anche in questo end smistando le stone a piacimento.20:30 Solida bocciata di Amos Mosaner. Vediamo cosa si inventano i sudni per allungare il match.

Cosa riportano altre fonti

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, gara valida per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali di curling doppio misto 2025. A Fredericton (Canada) gli azzurri vanno a caccia di un nuovo successo dopo la netta vittoria all’esordio contro la Finlandia. Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno man mano cercando di ritrovare il feeling vincente della straordinaria cavalcata che li portò all’indimenticabile oro Olimpico di Pechino 2022. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Corea del Sud 8-4, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: due punti sudcoreani nel sesto end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SETTIMO END 20:24 Arriva la miglior giocata di Kim Kyeongae, che riesce a spostare leggermente il punto italiano trovandone due sudcoreani. Italia 8 Corea del Sud 4. 20:22 Gli azzurri scelgono di piazzare una seconda guardia. C’è un punto italiano in casa quando manca soltanto l’ultimo tiro asiatico. 20:20 Ultimo tiro tra le mani di Constantini. Alè Stefania! 20:18 Altro errore di un falloso Seong Jihoon. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Corea del Sud 8-2, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: match sotto controllo per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Siamo nel corso del sesto e terzultimo end dell’incontro. Corea del Sud che avrà a disposizione l’ultima stone. SESTO END 20:09 Stefania ed Amos scelgono di non rischiare. Constantini si limita ad un tranquillo draw potando a casa altri due punti. Italia 8 Corea del Sud 2. 20:07 Sono 3 le stone italiane a punto quando mancano soltanto gli ultimi tiri. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Calcio donne: Italia-Corea del Sud 2-1. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE Italia-Corea del Sud 8-2, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: match sotto controllo per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:18 Altro errore di un falloso Seong Jihoon. Possibilità di mettere ulteriore pressione sui sudcoreani. 20:15 ... 🔗oasport.it

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner - Amos Mosaner-Stefania Constantini, che ritorno! Esordio show ai Mondiali in Canada per la coppia di doppio misto azzurra contro la Finlandia ... 🔗informazione.it