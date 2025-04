Antonio Padellaro critica i finti antifascisti? Subito insultato

Antonio Padellaro. La sua colpa? Aver scritto un libro, "antifascisti immaginari", in cui smaschera i finti partigiani del terzo millennio, le "facce da Ventotene" (copyright di Marco Travaglio, che scrive la prefazione), quelli che per criticare Giorgia Meloni e il suo governo evocano camicie nere, manganelli e olio di ricino. Risultando grotteschi e spesso ridicoli. Il problema è che oggi le cose che scrive Padellaro non si possono scrivere. O meglio, se si scrivono si deve mettere in conto la scomposta reazione degli antifascisti più ortodossi, che non tollerano la minima critica alla loro eroica resistenza contro i cattivoni sovranisti e tecnodestri di tutto il mondo. Padellaro sapeva bene a cosa andava incontro. E infatti nel suo volume cita espressamente il precedente di Giampaolo Pansa, uomo di sinistra diventato il nemico pubblico numero uno dei compagni dopo aver pubblicato "Il sangue dei vinti", libro in cui raccontava violenze e ritorsioni dei partigiani contro i fascisti sconfitti.

