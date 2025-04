Juventus quarta per una notte | battuto il Monza Follia di Yildiz salterà Bologna e Lazio

Juventus-Monza 2-0 RETI: 11'pt Nico Gonzalez, 33'pt Kolo Muani. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Renato Veiga 6.5, Kelly 6; McKennie 6, Locatelli 6.5, Thuram 6.5 (13'st Savona 6), Cambiaso 6 (13'st Weah 6); Nico Gonzalez 7 (29'st Alberto Costa sv), Yildiz 4; Kolo Muani 6.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Adzic, Douglas Luiz, Conceicao, Mbangula. Allenatore: Tudor 6.5. Monza (3-5-2):. Feedpress.me - Juventus quarta per una notte: battuto il Monza. Follia di Yildiz (salterà Bologna e Lazio) Leggi su Feedpress.me 2-0 RETI: 11'pt Nico Gonzalez, 33'pt Kolo Muani.(3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Renato Veiga 6.5, Kelly 6; McKennie 6, Locatelli 6.5, Thuram 6.5 (13'st Savona 6), Cambiaso 6 (13'st Weah 6); Nico Gonzalez 7 (29'st Alberto Costa sv),4; Kolo Muani 6.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Adzic, Douglas Luiz, Conceicao, Mbangula. Allenatore: Tudor 6.5.(3-5-2):.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lorenzo Sonego sorride nella notte di Marsiglia: battuto van de Zandschulp all’esordio - Mancano 17 minuti alla mezzanotte quando Lorenzo Sonego porta a casa il match di primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia contro l’olandese Botic van de Zandschulp. 6-1 3-6 6-3 per il torinese, che riesce a chiudere un match ad alto rischio di complicazioni; per lui ci sarà ora uno tra Luca van Assche e Benjamin Bonzi nel derby francese. Primo quarto d’ora di match tutto a favore di Sonego, che si mostra in forma sostanzialmente buona, ma soprattutto approfitta di un immenso numero di errori di van de Zandschulp. 🔗oasport.it

Juventus, Kolo Muani meglio di Baggio: ha già battuto un record pazzesco - Il nuovo acquisto della Juventus, Randal Kolo Muani, ha avuto un impatto devastante sulla serie A, “battendo” anche Roberto Baggio. E Vlahovic? Juventus, Kolo Muani meglio di Baggio: ha già battuto un record pazzesco (Foto: Ansa) – serieanews.comQuando un attaccante arriva in un club come la Juventus, l’impatto è sempre un’incognita. Ci sono quelli che hanno bisogno di tempo per ambientarsi e quelli che, invece, sembrano nati per indossare quella maglia. 🔗serieanews.com

Papa Francesco, la quarta notte al Gemelli è trascorsa tranquilla - Proseguono le terapie per il trattamento di una "infezione polimicrobica alle vie respiratorie". Ieri sera ha telefonato di nuovo alla parrocchia di Gaza 🔗repubblica.it

Approfondimenti da altre fonti

La Juve va sotto con l'Empoli, poi risorge con Kolo, Vlahovic e Conceiçao: Motta 4°per una notte; Serie A, vincono Inter e Venezia. Atalanta-Monza 2-0 e Juventus-Parma 2-2; Kolo Muani trascina la Juve, Como battuto 2-1; Champions League, stasera Lipsia-Juventus: dove vederla. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus quarta per una notte: battuto il Monza. Follia di Yildiz (salterà Bologna e Lazio) - Juventus-Monza 2-0 RETI: 11'pt Nico Gonzalez, 33'pt Kolo Muani. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Renato Veiga 6.5, Kelly 6; McKennie 6, Locatelli 6.5, Thuram 6.5 (13'st Savona 6), Cambiaso ... 🔗msn.com

Juventus-Monza risultato 2-0: gol di Nico e Kolo Muani, 4° posto per una notte ma che ingenuità Yildiz - La Juventus batte il Monza che attende solo il verdetto retrocessione. Ma che ingenuità Yildiz, che si fa espellere al 45' e salterà gli scontri diretti per la Champions League contro il Bologna e la ... 🔗msn.com

Gazzetta - Juve quarta per una notte - Su Gazzetta: "Juve quarta per una notte". Aspettando Bologna-Napoli di oggi, bianconeri in zona Champions. Shomurodov salva i giallorossi. La Roma ha sprecato l’occasione di appaiarsi alla Juve ... 🔗tuttojuve.com