Gil Puche espulso | rosso immediato in avvio di Messina-Juventus Next Gen Il difensore salterà anche la prima partita dei Playoff

Puche espulso: rosso pesantissimo anche in chiave Playoff. Cos'è successo in avvio di Messina-Juventus Next Gen. La Juventus Next Gen è in campo a Messina per l'ultima giornata del girone C di Serie C. Un match iniziato subito in salita a causa dell'espulsione di Gil Puche, che ha di fatto spianato la strada ai padroni di casa. Il difensore classe 2006 ha steso Petrucci da ultimo uomo, con il capitano dei padroni di casa che era lanciato verso la porta bianconera. È un rosso pesantissimo non solo per la partita di oggi: Gil Puche, infatti, salterà la prima partita dei Playoff.

