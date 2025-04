Tudor a DAZN | È finita 2-0 ma potevano starci almeno altri due gol Espulsione Yildiz? Una spallata finita male E su Vlahovic dico che…

Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul matchIgor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «C’è da lavorare e crescere sempre. Un paio di volte eravamo in ritardo in fase di pressing. È finita 2-0, ma potevano starci altri 2 gol. Faccio i complimenti ai ragazzi, che hanno fatto un gran primo tempo. Ci prendiamo questi tre punti e andiamo».Yildiz – «Sono problematiche che ha squadra ha. Non cerchiamo scuse. Troveremo 11 forti più altri 5 e ce la andiamo a giocare. Pensiamo partita dopo partita. Come mai questa ingenuità? Kenan è un ragazzo per bene. Forse voleva dare una spallata, che è andata male. Era dispiaciuto tanto, ma saprà crescere»Vlahovic – «Non lo so. Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «È finita 2-0, ma potevano starci almeno altri due gol. Espulsione Yildiz? Una spallata finita male. E su Vlahovic dico che…» Leggi su Juventusnews24.com Igorha parlato così ai microfoni didopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul matchIgorha parlato ai microfoni dinel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «C’è da lavorare e crescere sempre. Un paio di volte eravamo in ritardo in fase di pressing. È2-0, ma2 gol. Faccio i complimenti ai ragazzi, che hanno fatto un gran primo tempo. Ci prendiamo questi tre punti e andiamo».– «Sono problematiche che ha squadra ha. Non cerchiamo scuse. Troveremo 11 forti più5 e ce la andiamo a giocare. Pensiamo partita dopo partita. Come mai questa ingenuità? Kenan è un ragazzo per bene. Forse voleva dare una, che è andata. Era dispiaciuto tanto, ma saprà crescere»– «Non lo so.

