Conferenza stampa Nesta post Juve Monza | Non parlo dell’arbitro non ha condizionato nulla! Juventus in Champions? Spero che…

Conferenza stampa Nesta post Juve Monza: le sue dichiarazioni dopo il match della 34ª giornata di Serie A 202425(inviato all’Allianz Stadium) – Alessandro Nesta ha parlato in Conferenza stampa dopo Juve Monza, valida per la 34ª giornata di Serie A.ANALISI – «Nel primo tempo siamo stati troppo bassi, facendo prendere loro l’avvio. Quando la palla va larga dobbiamo uscire, invece siamo andati indietro e questo ci ha penalizzato. Poi ci siamo persi la partita, abbiamo sbagliato tanto per l’ansia. Nel secondo tempo abbiamo preso campo, fatto benino, ma abbiamo tirato poco».NERVOSISMO – «Ci sta, doveva esserci prima, è normale che ci sia. Poi finita la partita finisce tutto».TATTICA – «È allenabile tutto fino a un certo punto. Quando la Juve si mette lì ci sono i duelli. Juventusnews24.com - Conferenza stampa Nesta post Juve Monza: «Non parlo dell’arbitro, non ha condizionato nulla! Juventus in Champions? Spero che…» Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: le sue dichiarazioni dopo il match della 34ª giornata di Serie A 202425(inviato all’Allianz Stadium) – Alessandroha parlato indopo, valida per la 34ª giornata di Serie A.ANALISI – «Nel primo tempo siamo stati troppo bassi, facendo prendere loro l’avvio. Quando la palla va larga dobbiamo uscire, invece siamo andati indietro e questo ci ha penalizzato. Poi ci siamo persi la partita, abbiamo sbagliato tanto per l’ansia. Nel secondo tempo abbiamo preso campo, fatto benino, ma abbiamo tirato poco».NERVOSISMO – «Ci sta, doveva esserci prima, è normale che ci sia. Poi finita la partita finisce tutto».TATTICA – «È allenabile tutto fino a un certo punto. Quando lasi mette lì ci sono i duelli.

Su questo argomento da altre fonti

Conferenza stampa Nesta post Juve Monza: le sue dichiarazioni - di Marco BaridonConferenza stampa Nesta post Juve Monza: le sue dichiarazioni dopo il match della 34ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Monza, valida per la 34ª giornata di Serie A. In attesa di aggiornamenti – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». – «». 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Nesta post Inter Monza: «Ci sta che loro ti mettano lì, ho un rammarico. Contro il Parma è la nostra ultima chiamata!» - di RedazioneConferenza stampa Nesta post Inter Monza: le dichiarazioni del tecnico dei brianzoli dopo la sconfitta di stasera in campionato La conferenza stampa di Alessandro Nesta, così il tecnico dei brianzoli dopo Inter Monza, match vinto dai nerazzurri per 3 a 2 in questa 28^ giornata del campionato di Serie A. RAMMARICO – «Il rammarico è che abbiamo preso gol all’ultimo minuto del primo tempo. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Palladino post Fiorentina Juve: «Serata magica, non ce ne rendiamo conto. Come ho visto i bianconeri? Si sono slegati ma su Thiago Motta dico questo» - di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Palladino post Fiorentina Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25 Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina Juve. Le dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25. HA REALIZZATO COSA È SUCCESSO? – «Stasera è stata magica, forse non ci rendiamo ancora conto ma siamo molto felici. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conferenza stampa Nesta post Juve Monza: le dichiarazioni; Serie A: Conferenza stampa Nesta post Roma-Monza; Nesta in conferenza: Siamo andati a 100 all'ora come il Napoli, che peccato! Un pronostico per lo scudetto? Non ne faccio; Conferenza stampa Nesta: «Non abbiamo la cattiveria per vincere le partite. Nel primo tempo...» - Cagliari. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nesta in conferenza: "Siamo andati a 100 all'ora come il Napoli, che peccato! Un pronostico per lo scudetto? Non ne faccio" - Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Monza-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore ... 🔗msn.com

Conferenza stampa Nesta: “Dobbiamo salvare il salvabile. Un nuovo inizio? Finire il campionato con 15 punti sarebbe…” - Conferenza stampa Nesta | Vi proponiamo di seguito le parole del tecnico del Monza Alessandro Nesta in conferenza stampa ... 🔗news-sports.it

Conferenza stampa Kalulu post Parma Juve: «Oggi è mancato cinismo. Si è rivista la Juventus pre Tudor? Vi rispondo così» - Conferenza stampa Kalulu post Parma Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 33ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 Anche Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa dopo Parma Juve, ... 🔗juventusnews24.com