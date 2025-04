Basket la Libertas si arrende alla Fortitudo Bologna Ora testa ai playout

Libertas Livorno, ormai certa del fattore campo ai playout, perde 66-71 al Modigliani Forum contro la Fortitudo Bologna. Una sconfitta non troppo dolorosa per la Libertas, che con la sconfitta di Cremona e le vittorie di Vigevano e Nardò, chiude al diciassettesimo posto e affronterà i lombardi nei playout, nella rivincita delle serie che due anni fa portò Vigevano in A2.Il primo quarto è pessimo per gli amaranto che dopo quattro minuti di equilibrio subiscono un 3-13 di parziale che porta il punteggio sul 9-21 dopo dieci minuti, ma un controparziale di 6-0 dopo la pausa riaccende il Modigliani Forum. Bologna reagisce con la qualità di Vencato e Aradori e riesce a chiudere avanti di 11 (27-38) all'intervallo lungo. Il terzo quarto della Libertas è spettacolare e a metà parziale arriva il sorpasso con un canestro di Buca (48-46), per poi chiudere sul 55-53 a dieci dalla fine.

