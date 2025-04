Patierno-Lescano termina il primo tempo sul 2-0 per l’Avellino

tempo di lettura: 2 minutiAl Partenio-Lombardi il tempo si ferma. Per l'ultima gara contro il Team Altamura, il cuore dell'Avellino batte più forte che mai. Una coreografia da brividi avvolge ogni angolo dello stadio: bandiere che si alzano come onde, cori che squarciano il silenzio, colori che raccontano storie di lotta e orgoglio. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni battito respira passione pura. Non è solo una partita: è un rito, un inno all'appartenenza, una promessa che si rinnova. Al Partenio-Lombardi l'Avellino non si guarda, si vive. E mentre il cielo si tinge di biancoverde, una verità risuona chiara: l'Avellino non si tifa. l'Avellino si ama. Per sempre.primo tempo. Il Partenio-Lombardi si veste a festa. Respira, vive, trema sotto il peso dell'emozione. La Curva Sud e le tribune si colorano di bianco e di verde, si muovono come un unico grande cuore che batte all'unisono.

