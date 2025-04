Lulù Selassié chiede di replicare a Verissimo e attacca Silvia Toffanin | ‘Non me l’aspettavo’

Verissimo andata in onda domenica 27 aprile 2025, Manuel Bortuzzo ha raccontato la sua verità sulla fine burrascosa con Lulù Selassié. Un'intervista che ha scatenato la reazione furiosa dell'ex gieffina. «Travolta dalle falsità oscene andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per replicare», ha scritto Lulù su Instagram, chiedendo a gran voce il diritto di replica. Non solo: l'ex gieffina si è detta «allibita» per l'atteggiamento della Toffanin, che a suo dire avrebbe mostrato "accanimento gratuito" nei suoi confronti.Le accuse di Manuel Bortuzzo: 'Una situazione insostenibile'Nel corso dell'intervista, Bortuzzo ha ricostruito gli eventi dal loro primo incontro nella casa del "Grande Fratello VIP" fino alla dolorosa rottura, avvenuta pochi mesi dopo la fine del reality.

