Rally Kalle Rovanperä fa bottino pieno alle Canarie e si rilancia nel Mondiale Poker Toyota flop Hyundai

Kalle Rovanperä chiude in bellezza uno dei weekend più dominanti della carriera e fa bottino pieno nel Rally delle Isole Canarie 2025, valevole come quarta tappa stagionale del Mondiale WRC. Primo sigillo dell'anno per il fenomeno finlandese della Toyota, che raggiunge quota 16 successi complessivi in carriera tornando sul gradino più alto del podio a distanza di sette mesi dall'ultima volta (Cile 2024).Il due volte campione iridato ha giganteggiato per tutta la settimana tra le strade delle Canarie, dimostrando una superiorità devastante (e per certi versi inedita) su asfalto e aggiudicandosi ben 15 delle 18 prove speciali disputate tra venerdì e domenica. Rovanperä si è imposto nell'evento spagnolo con quasi un minuto di vantaggio sul primo degli inseguitori, prendendosi anche 10 punti bonus grazie alla vittoria nella Super Sunday e al miglior tempo nella Power Stage conclusiva.

