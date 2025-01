Lanazione.it - La Fondazione celebra il maestro Cura. Concerto speciale... con grandi attese

Un grande spettacolo – "innovativo, ricercato, ma soprattutto emozionante" – per omaggiare (in ritardo) i 30 anni dall’esordio delJosèal Gran Teatro Puccini. Era il 1995 quando l’affermato artista internazionale, allora appena 31enne, portò in scena la Tosca di Puccini. Da allora, di tempo ne è passato – "in un soffio.", sospira–, il giovanotto è diventato nonno ma continua a brillare di creatività. Alla base di tutto c’è il profondo legame tra Josèe Giacomo Puccini. "Ogni volta che vengo a Torre del Lago – ha spiegato – vado a visitare la sua villa e a salutarlo". E proprio da questo amore postumo per il gigante della lirica è arrivata l’ispirazione per partorire Estasi ed agonia. "Si tratta di uno spettacolo che ripercorre le ultime 24 ore di vita di Puccini – spiega–, è un po’ la via Crucis del, con una proiezione dei suoi ricordi narrata in prosa e in poesia.