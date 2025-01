Justcalcio.com - La firma di Morata per Galatasaray dipende da Santi Giménez

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 09:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:Il prossimo futuro di ÁlvaroSembra passare Per il. L’attaccante spagnolo, che hato per il Milano L’estate scorsa, può partire solo mezzo anno dopo per il calcio turco. Naturalmente, la sua partenza è in attesa del fatto che la foto di Rossonero assume il suo sostituto, che non è altro cheAttaccante messicano del Feyenoord.vsMARCAL’operazione dialsi chiudeva in un acquisto per 15 milioni di euro. Aveva parlato della possibilità di essere ceduto, ma alla fine sembra che ci sarà un trasferimento. SommaObiettivi EIS e due assist in 25 partite giocato in questa stagione.L’attaccante lascerà Milano solo sei mesi dopo il suo arrivo.