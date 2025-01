Ilgiorno.it - Interventi per la sicurezza a Busto Arsizio: “Strade più illuminate con i Led e un piano sulla vigilanza”

(Varese), 31 gennaio 2024 – Il primo intervento annunciato, dopo i disordini in piazza Garibaldi nella serata del 10 gennaio quando una quarantina di giovani (per la maggior parte stranieri), hanno insultato Polizia e Governo, è stato realizzato: il potenziamento dell’illuminazione. Il sindaco Emanuele Antonelli, al termine dell’incontro nei giornii scorsi con il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e le forze dell’ordine (tavolo convocato per definire le azioni necessarie per ladopo quell’episodio), aveva subito espresso l’impegno dell’amministrazione comunale ad effettuarenell’immediato e la necessità di migliorare l’illuminazione nella piazza. Dall’altro giorno sono in funzione sotto i portici, tra la piazza e via Fratelli d’Italia, le nuove lampade a Led, intervento decisamente utile a migliorare la situazione nella zona.