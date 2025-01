Ilfattoquotidiano.it - Intelligenza Artificiale, il piano (fumoso) del Regno Unito fa già arrabbiare gli ambientalisti

Il governo britannico ha svelato il “d’Azione per le Opportunità dell’IA“, un’iniziativa ambiziosa guidata dal primo ministro Keir Starmer, con il fine di trasformare ilin un centro mondiale per l’. Il, annunciato all’inizio del 2025, punta sull’innovazione economica, l’adozione dell’IA nel settore pubblico e privato, e la sovranità computazionale, con l’obiettivo di aumentare la capacità di calcolo nazionale di venti volte entro il 2030. “La nostra scelta. non è se la rivoluzione dell’IA accadrà – ha detto il primo ministro –. Questo non siamo noi a deciderlo. Quello che dobbiamo decidere è se vogliamo anticipare e dare forma a quella rivoluzione, o sederci passivamente e aspettare che ci plasmi”.C’è poi un intero capitolo dedicato all’educazione, con progetti per espandere le opportunità di carriera nell’IA oltre l’istruzione tradizionale, attraverso apprendistati e formazione continua.