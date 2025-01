Lanazione.it - Il fotografo Sestini fuori dalla rianimazione: ‘Sono morto e risorto. Grazie a chi mi ha salvato’

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 31 gennaio 2025 – “Sono tornato. Dopo un viaggio di andata e ritorno che mi ha fatto vedere la morte in faccia due volte, oggi sono uscitoe le mie condizioni sono decisamente migliorate. Il motto di nave Vespucci, “non chi comincia ma quel che persevera”, mi ha dato tanta forza in questo momento. È proprio la perseveranza che mi sta aiutando a superare questa prova, giorno dopo giorno”. Con queste parole, condivise sui social, il fotoreporter Massimoha dato sue notizie dopo essere uscito dal coma: era stato ricoverato inall'ospedale di Trento sabato 25 gennaio in seguito a un malore durante un'immersione, per motivi professionali, nel lago ghiacciato di Lavarone. Ilpratese, trapiantato a Firenze, scrive ancora: “Mi sento un privilegiato, perché ho una nuova vita.