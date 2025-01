Iodonna.it - Il balayage è una tecnica molto funzionale sui capelli ricci: assicura un colore dinamico e sempre in ordine. Le idee per ogni base colore di partenza

Leggi su Iodonna.it

possono essere difficili nella gestione, non solo ordinaria, ma anche in fatto di. E ilpuò essere una buona soluzione. Questaè infatti l’ideale per valorizzare il dinamismo e far apparire la chiomain. Un segreto che forse non tutte conoscono.luminosi: 5 buone abitudini da seguire a casa X Leggi anche ›, come averli perfetti con la permanente (e non solo)sui, how toSi scopre che ilè il migliore amico dei