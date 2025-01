Quotidiano.net - Grande Fratello: nominati, eliminato e le strategie del gruppo

Leggi su Quotidiano.net

Un ritorno alle grandi polemiche e alle grandi discussioni che avevano caratterizzato il programma nei primi mesi di messa in onda ha caratterizzato la puntata deldi giovedì 30 gennaio. Una puntata nella quale le discussioni hanno tenuto banco sin dall’inizio della serata. Ma nella quale Alfonso D’Apice ha anche confessato di aver iniziato una relazione romantica con Chiara Cainelli. Lorenzo contro Helena Il faccia a faccia fra Helena e Zeudi L’Lorenzo contro Helena Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes. Di nuovo. Il primo è il capo delche dichiaratamente intende buttare fuori dal gioco Helena. La quale, a propria volta, non perde occasione per criticare tutti i comportamenti del coinquilino. Entrambi approfittano della ormai nota tutela da parte del conduttore Alfonso Signorini.